Kilis'te Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Kilis'te Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
Kilis'te Vaiz Mahallesi'nde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kilis'te ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Vaiz Mahallesi'nde bir ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
