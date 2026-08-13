Kilis'te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 90 Kilo Ele Geçirildi

KİLİS'te polisin düzenlediği operasyonda 90 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kentte 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Şıhlar Mahallesi'nde U.H.E.'ye ait bir evde arama yaptı. Aramada 90 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, U.H.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı