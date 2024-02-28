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Kilis'te 650 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

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Kilis'in Elbeyli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen bir araçta 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü E.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Ekiplerce yapılan aramada 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgli olarak sürücü E.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Elbeyli Kilis Güvenlik Kaçakçılık Güncel Haberler

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