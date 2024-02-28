Kilis'te 650 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Ekiplerce yapılan aramada 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgli olarak sürücü E.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.