Kilis'te 275 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 tutuklama

KİLİS'te polisin düzenlediği operasyonda aracında ve evinde 275 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, M. K., H. A., Y. A. ve B. S.'nin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. Bur süre sonra aracı durduran ekipler, uyuşturucu satıcısı oldukları öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında ve evlerinde yapılan aramalarda 275 bin 121 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.A., Y.A. ve B.S. tutuklanırken M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı