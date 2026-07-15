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Kilis'te 15 Temmuz Şehitler Parkı Açıldı

Kilis'te 15 Temmuz Şehitler Parkı Açıldı
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Kilis'te inşa edilen "15 Temmuz Şehitler Parkı" törenle açıldı.

Kilis'te inşa edilen "15 Temmuz Şehitler Parkı" törenle açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Parkı dualarla açıldı.

Parkın açılışında konuşan Vali Ömer Kalaylı, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın aziz şehitlerin hatırasını yaşatacağını söyledi.

Parkın 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere taşıyacak anlamlı bir eser olacağını belirten Kalaylı, "Bu park, aynı zamanda vatan sevgisinin, milli iradeye bağlılığın ve aziz şehitlerimize duyduğumuz vefanın bir nişanesi olacaktır." dedi.

Kilis OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Algın da emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı ve protokol üyeleri fidan dikti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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