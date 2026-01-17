Haberler

Kilis'te 3'üncü kattan düşen İrem, öldü

Kilis'te apartmanın 3. katından düşen 13 yaşındaki İrem Nur Tandırcıoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te apartmanın 3'üncü katındaki daireden düşen İrem Nur Tandırcıoğlu (13), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Nur Tandırcıoğlu, henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 3'üncü katında evlerinin penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tandırcıoğlu, kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
