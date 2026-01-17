Kilis'te 3'üncü kattan düşen İrem, öldü

KİLİS'te apartmanın 3'üncü katındaki daireden düşen İrem Nur Tandırcıoğlu (13), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Nur Tandırcıoğlu, henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 3'üncü katında evlerinin penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tandırcıoğlu, kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.