Kilis'te 112 standında vatandaşlar bilgilendirildi
Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantlarla, 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği ve hediyelerle desteklenen programda, acil çağrıların doğru kullanımı üzerine vurgu yapıldı.
Kilis'te 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri tarafından stant açıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda, açılan stantlarda vatandaşlar bilgilendirildi.
Çocuklara yüz boyama etkinliğinin yapıldığı programda çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Stantları ziyaret eden vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru amaçla kullanılmasının önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan