Kilis merkezli FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Kilis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kilis, Gaziantep ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 70 bin 700 lira, 1980 avro, 600 dolar, 15 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 hafıza kartı, 2 ajanda ve örgüte ait 11 kitap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
