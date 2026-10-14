Haberler

Kilis merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i emniyette serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 3'üne adli kontrol kararı verildi, 2'si serbest bırakıldı.

Kilis merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kilis, Gaziantep ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 95 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 32 kurusıkı tabanca fişeği, 'sallama' tabir edilen 1 kesici alet ile 1 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay

Geceye damga vuran görüntü! Aman Lemina görmesin
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Halk TV'ye kayyum atandı! Yayın durduruldu
İsrail'de gizemli cisim alarmı! Ordu teyakkuza geçti

Gökyüzündeki cisim orduyu teyakkuza geçirdi
Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı

Sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü
Ankara-Samsun arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

İki şehir arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...

Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...