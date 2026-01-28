Haberler

Polateli Kaymakamı Kaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Polateli Kaymakamı Salih Kaya, Anadolu Ajansı'nın 2025'e damga vuran fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Kilis'in Polateli Kaymakamı Salih Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kaya, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da Gerald Anderson'ın "Yumruklar konuşuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Yeşilin sonu" karelerini oylayan Kaya, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
