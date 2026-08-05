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Kilis'in tescilli Zabaran patlıcanı hasat ediliyor

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Kilis'e özgü tescilli Zabaran patlıcanının hasadına Yavuzlu köyünde başlandı. Bin 150 dekarda yapılan üretimden yaklaşık 3 bin 250 ton rekolte beklenirken, üreticiler ince kabuklu ve dolmalık tescilli çeşidin veriminden memnun.

Kilis bölgesine özgü "Zabaran" çeşidi patlıcanın hasadına başlandı.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerel çeşit olarak 2020 yılında tescil edilen Zabaran patlıcanının hasadına Yavuzlu köyünde başladı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bin 150 dekarda yapılan patlıcan hasadından yaklaşık 3 bin 250 ton ürün bekleniyor.

Yavuzlu köyünde üretim yapan İzzettin Çekiç, AA muhabirine, 12 dönüm alanda patlıcan üretimi yaptığını söyledi.

Kendine has tadıyla dolmalık olarak talep gören patlıcanın hasadını yaptıklarını belirten Çekiç, "Bu patlıcan ince kabuklu olduğu için oyumu daha kolay ve kurutmalık olarak tercih ediliyor. Tescilli olduğu için daha çok tercih ediliyor. Yavuzlu köyünde bu patlıcan çeşidini ekiyoruz." dedi.

Verimden memnun olduklarını ifade eden Çekiç, 12 dönümden yaklaşık 24 ton patlıcan beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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