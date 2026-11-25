Kilis-Hatay yolunda kabak çekirdeği yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kilis-Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kabak çekirdeği yüklü tır, sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale gelirken olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi.
Kilis'te seyir halindeyken alev alan kabak çekirdeği yüklü tırda hasar oluştu.
M.Ş. idaresindeki 79 ABS 53 plakalı kabak çekirdeği yüklü tır, Kilis- Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.
Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA