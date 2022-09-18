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Kilis haber: Sınır kent Kilis'te KPSS heyecanı

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Kilis haberlerine göre Sınır kent Kilis'te KPSS heyecanı Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı.

Sınır kent Kilis'te KPSS heyecanı

KİLİS - Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu 10.15'te başladı. Adayların en yoğun olarak sınava girdiği noktalardan biri de Kilis 7 Aralık Üniversitesi oldu. Sabah erken saatlerde araçları ile üniversiteye gelen aileler ve adaylar araç yoğunluğu oluşturdu. KPSS'ye girecek öğrencilerin sınav merkezinin bulunduğu yere aileleri tarafından araçla bırakılmasına izin verilmesi nedeniyle 7 Aralık Üniversitesi'nde yoğunluk yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Güncel

Tragger Suriye Kilis KPSS Güncel Haberler

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