Kilis haber | Mısır'daki kilise yangınında ölenlerin ailelerine ve yaralılara tazminat ödenecek

Kilis haberine göre Mısır'da başkent Kahire'nin batısındaki İmbaba bölgesinde bulunan bir kilisede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara tazminat ödeneceği bildirildi.

Mısır'da başkent Kahire'nin batısındaki İmbaba bölgesinde bulunan bir kilisede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara tazminat ödeneceği bildirildi.

Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığı, 41 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı Ebu Seyfeyn Kilisesi'ndeki yangına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, kilise yangınında ölenlerin aileleri ile yaralananlara tazminat ödenecek ve bir yıl boyunca aylık maaş bağlanacak.

Yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine 25 bin ila 50 bin cüneyh (yaklaşık 1307-2614 dolar), yaralananlara da 5 bin cüneyh (yaklaşık 261 dolar) tazminat verilecek.

Ayrıca söz konusu ailelere ve yaralılara destek amaçlı bir yıl süresince aylık maaş bağlanacak.

Ne olmuştu?

Kahire'nin batısındaki İmbaba bölgesinde yer alan Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde ayin sırasında yangın çıkmıştı.

Mısır Kıpti Kilisesi, yangında 41 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Mısır Sağlık Bakanlığı da ölü sayısını 41 olarak teyit ederken yaralı 12 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğünü açıklamıştı.

Mısır İçişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, yangının elektrik kaçağı nedeniyle kilisenin ikinci katında bulunan bir klimanın tutuşması sonucu meydana geldiğini ve kontrol altına alındığını bildirmişti.