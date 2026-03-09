Kilis Barosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Kilis Barosu, kadın avukatların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Adliye binası önünde düzenlenen programda, Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Şükran Tekçe, burada yaptığı konuşmada her zaman kadınların yanında olacaklarını belirtti.

Tekçe, "Kadınların yaşam hakkını savunmak yalnızca kadınların değil, insan olmanın gereğidir." dedi.