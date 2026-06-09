Haberler

Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin Meclis'te düzenlenecek grup toplantısında hangi ismin konuşacağına dair belirsizlik günler sonra bitti. Özgür Özel Meclis'te kürsüye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Genel Merkez'de partililere hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında salondaki doluluk dikkat çekti.

  • CHP aynı gün iki farklı adreste iki ayrı liderin konuşmasına sahne oldu: Özgür Özel TBMM'de, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de konuştu.
  • Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salondaki yoğun kalabalık 'Kılıçdaroğlu'na destek artıyor' şeklinde yorumlandı.
  • Kılıçdaroğlu, 'Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz' dedi ve isim vermeden Özgür Özel'e yüklenerek 'Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip Bize niye yardım yapmıyorsunuz? diyemez' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) günlerdir merakla beklenen "Meclis grup toplantısında kürsüye kim çıkacak?" bilmecesi nihayet çözüme kavuştu. Parti içi liderlik ve çift başlılık tartışmalarının gölgesinde geçen günlerin ardından CHP, aynı gün iki farklı adreste iki ayrı liderin konuşmasına sahne oldu. Özgür Özel TBMM Genel Kurulu çatısı altında gruba hitap ederken, Kemal Kılıçdaroğlu ise parti Genel Merkezi’nde gövde gösterisi yaptı.

SALONDAKİ KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ 

Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı salondaki hınca hınç doluluk ve partililerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Genel Merkez’deki bu kalabalık ve coşkulu atmosfer "Kılıçdaroğlu'na destek artıyor" şeklinde yorumlandı. 

"KİRLİ OLANLARIN TAMAMININ İŞİNE SON VERECEĞİZ"

CHP Genel Merkezi'nde toplanan milletvekilleri ve partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, "Her şeyi sizler için yapıyorum, yapacağım. Sizi utandırmayacağım. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Arınacağız, temiz siyaset yapacağız. İradesini parayla satanlar bu partide olamazlar Tarihin hiç bir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı" ifadelerini kullandı. 

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER 

İsim vermeden Özgür Özel'e de yüklenen Kılıçdaroğlu, "Hep iyi niyetle davrandım, herkesi dinledim, kim ne söylediyse dikkatle dinlemeye özen gösterdim. Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip 'Bize niye yardım yapmıyorsunuz?' diyemez" dedi. 

Kaynak: Haberler.com
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
TBMM'de konuşan Özgür Özel'den 'seçim' uyarısı: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı

Özgür Özel kürsüde büyük tehlikeye dikkat çekti! Bir de tarih verdi
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha

Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Özgür para basıp bile dolduramıyor adam sevgi ile doldurmuş bravo vallahi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Aktroller transfer yapmış:)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt