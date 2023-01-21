Türkiye seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği tarihe Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle ilgili "Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de 'Yeter, söz milletin' dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter. Söz milletin olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da; Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHP milletvekilleri eşlik etti.

14 MAYIS YORUMU

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim tarihi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 14 Mayıs'ı işaret etmesi ile ilgili soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de 'Yeter, söz milletin' dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter. Söz milletin olacak" dedi.

GENEL AF SORUSUNA YANIT VERDİ

Genel af ile ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu, "Önce bu konuyu altı liderin konuşması lazım. Ondan sonra, benim bu konudaki düşüncelerimi ifade etmem lazım" yanıtını verdi.

"GÜZEL BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

Son olarak Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nu ziyaretine değinen Kılıçdaroğlu, "Ekonomi konusunda beklentilerini ifade ettiler. Türkiye'yi, dünyayı, bölgeyi yakından izlediklerini ve bizden beklentilerini de sordular. Bütün sorulara büyük bir samimiyetle cevap verdim. Şunu söyledim: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülebilir. Bozulan bir devlet yapısı var, çürüyen bir yapı var. O yapının da süratle inşa edilmesi lazım. Altı lider bu yapının inşa edilmesi konusunda kararlı. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağını, dolayısıyla kimsenin karamsar bir atmosfer vardır diye endişeye kapılmaması gerektiğini söyledim. Gerçekten Türkiye büyük bir ülke, güzel bir ülke. İyi kadroları var. Bugün o kadrolar her ne kadar biraz devre dışındaysa da… O kadrolar yeniden yönetime geldiği zaman devlette liyakati sağlamış olacağız ve güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.