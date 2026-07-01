Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu, Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Genel Merkez'de saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve dış politika başta olmak üzere güncel konular ele alınacak.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Genel Merkez'de düzenleyeceği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

CHP'den yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de başlayacak toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Basın toplantısında, bölgesel gelişmeler ve dış politika başlıkları başta olmak üzere çeşitli güncel konuların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

Galatasaray'dan sözleşmesine özel madde! İşte Duran'ın alacağı maaş
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga

Birbirlerine öldüresiye saldırdılar! Kullandıkları aletlere bakın
İmzayı attı! İşte Efecan Karaca'nın yeni takımı

"Herkes gün olur evine mutlaka geri döner'' denilerek duyuruldu
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı

Kaçtı ama başaramadı! Korku dolu anlar kamerada
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı

Galatasaray'dan tarihi teklif!
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü