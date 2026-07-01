Kemal Kılıçdaroğlu, Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Genel Merkez'de düzenleyeceği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

CHP'den yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de başlayacak toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Basın toplantısında, bölgesel gelişmeler ve dış politika başlıkları başta olmak üzere çeşitli güncel konuların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: ANKA