Kılıçdaroğlu: "Bizim önceliğimiz her yerin Çankaya gibi olması" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Bizim önceliğimiz her yerin Çankaya gibi olması"

AA - Çağrı Korucu - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Konuşma sonrası toplu fotoğraf çekimi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin Zafer Park'ta düzenlediği, 8 yılda hayata geçirilen hizmetlerin anlatılıldığı etkinliğe katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Konuşma sonrası toplu fotoğraf çekimi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin Zafer Park'ta düzenlediği, 8 yılda hayata geçirilen hizmetlerin anlatılıldığı etkinliğe katıldı.

AA / Çağrı Korucu - Güncel

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