Kılıçdaroğlu: "Bizim önceliğimiz her yerin Çankaya gibi olması" - Haberler

Kılıçdaroğlu: "Bizim önceliğimiz her yerin Çankaya gibi olması"
AA - Çağrı Korucu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Konuşma sonrası toplu fotoğraf çekimi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin Zafer Park'ta düzenlediği, 8 yılda hayata geçirilen hizmetlerin anlatılıldığı etkinliğe katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Konuşma sonrası toplu fotoğraf çekimi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin Zafer Park'ta düzenlediği, 8 yılda hayata geçirilen hizmetlerin anlatılıldığı etkinliğe katıldı.
AA / Çağrı Korucu - Güncel