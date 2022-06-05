Kılıçdaroğlu: "Bizim önceliğimiz her yerin Çankaya gibi olması" - Haberler

Kılıçdaroğlu: "Bizim önceliğimiz her yerin Çankaya gibi olması" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Konuşma sonrası toplu fotoğraf çekimi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin Zafer Park'ta düzenlediği, 8 yılda hayata geçirilen hizmetlerin anlatılıldığı etkinliğe katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Konuşma sonrası toplu fotoğraf çekimi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin Zafer Park'ta düzenlediği, 8 yılda hayata geçirilen hizmetlerin anlatılıldığı etkinliğe katıldı. AA / Çağrı Korucu - Güncel Güncel Haberler

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