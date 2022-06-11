KILIÇDAROĞLU TARHAN ERDEM'İN CENAZESİNE KATILDI - Haberler

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KILIÇDAROĞLU TARHAN ERDEM'İN CENAZESİNE KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KILIÇDAROĞLU TARHAN ERDEM'İN CENAZESİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in cenazesine katıldı.

89 yaşındaki Tarhan Erdem, Bodrum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Erdem için bugün Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li eski ve yeni milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Cenaze töreninde konuşan Tarhan Erdem'in kızı Ayşe Erdem, "Burada çok fazla kalabalık var. Herkesin hayatına dokunmuş. Gerek yumuşaklığı, mütevaziliği ve demokrasi mücadelesinde beraber mücadele ettiği arkadaşları ve sevdikleri ile bir aradayız. Gelen herkese sevgilerimizi söylüyoruz. Çok güzel bir gün oldu bu kalabalık bizi teselli etti" dedi.  Tarhan Erdem'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Varank Tarhan Erdem Güncel Haberler

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