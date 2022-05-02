Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e Yükselen Ankaragücü ve Ümraniyespor'u Kutladı - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e Yükselen Ankaragücü ve Ümraniyespor'u Kutladı

ANKA - Mahir Bağış - Güncel
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Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e Yükselen Ankaragücü ve Ümraniyespor'u Kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor’u kutluyorum. Her iki takımımıza da Süper Lig mücadelesinde başarılar diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u kutluyorum. Her iki takımımıza da Süper Lig mücadelesinde başarılar diliyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u kutluyorum. Her iki takımımıza da Süper Lig mücadelesinde başarılar diliyorum."

ANKA / Mahir Bağış - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Kemal Kılıçdaroğlu, Ümraniyespor, Spor Toto, Güncel, Haberler

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