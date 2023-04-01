Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına bir tepki de Destici'den: Bu milletin inancından nasibini almamış

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına bir tepki de Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici'den geldi. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Destici, "Vatanı sadece toprak parçası olarak görenler, başörtüsünü sadece bez parçası olarak söyleyenler, seccadeye gidip ayakkabı ile basanlar bu milletin inancından da kültüründen de irfanından da nasip almamışlar." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftar programında seccadeye ayakkabı ile basması tartışma konusu oldu. Fotoğrafın gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, seccadeyi görmediğini ve yaşanan olaydan ötürü üzgün olduğunu belirtti.

"İSTİRMAARCILIK YAPANLARI MİLLETİMİZİN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞI TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına Cumhur İttifakı'ndan da tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Elazığ'da Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan ittifak ortağı BBP'nin lideri Destici, Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"BU MİLLETİN İNANCINDAN NASİBİNİ ALMAMIŞ"

Destici, "Nasıl ki kurada sayın cumhurbaşkanımız birinci sırada çıktı, 14 Mayıs'ta da sizlerin desteği ve duasıyla inşallah birinci çıkacaktır. Aynı şekilde milletvekili seçimlerinde de yine Cumhur İttifakı birinci çıkacaktır. Bizler birileri gibi vatanı sadece bir toprak parçası olarak görmedik. Bizler başörtüsünü sadece bez parçası olarak görmedik. Bizler bugüne kadar alnımızın değdiği seccadeye ayaklarımızla basmadık. Vatanı sadece toprak parçası olarak görenler, başörtüsünü sadece bez parçası olarak söyleyenler, seccadeye gidip ayakkabı ile basanlar bu milletin inancından da kültüründen de irfanından da nasip almamışlar." dedi.