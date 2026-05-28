Haberler

Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziranda Yapacağı Duyurulan Pm ve Ydk Toplantıları Ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istinaf kararı sonrası 1 Haziran'da yapmayı planladığı Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı, üyelere tebligat ulaşamadığı için ertelendi.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğl'nun istinafın kararı sonrası 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştireceği Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının, tüm üyelere tebligat yapılamadığı için ertelendiği öğrenildi.

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkez önünde düzenlenecek Halk Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran Pazartesi günü toplayacağı duyurulan ilk Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı ise ertelendi. Alınan bilgilere göre mahkeme kararıyla göreve dönen üyelere resmi tebligatın henüz ulaşamaması nedeniyle toplantının ertelenmesine karar verildi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmede, "Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Bir şehir bu caniyi konuşuyor! 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
CHP'de bayramlaşma ikiye bölündü! Özel'in heyetine ilk ziyaret DEVA'dan

Özgür Özel'in heyetine ilk ziyaret o partiden
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi