Kılıçdaroğlu'nun halk buluşmalarına yeni başlık: 'Milli Bilinç Güçlü Türkiye'

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı illerde gerçekleştireceği ziyaret ve halk buluşmaları için "Milli Bilinç Güçlü Türkiye Kapsamında Halk Buluşmaları" başlığı belirlendi. Yeni başlıkla Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerinin daha kapsamlı bir program çerçevesinde yürütülmesi planlanırken, Kılıçdaroğlu yarın program kapsamında İzmir'de yurttaşlarla bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği il ziyaretleri ve halk buluşmaları, "Milli Bilinç Güçlü Türkiye Kapsamında Halk Buluşmaları" başlığı altında düzenlenecek. Program kapsamında Kılıçdaroğlu'nun farklı illeri ziyaret ederek yurttaşlarla buluşması, Türkiye'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunması planlanıyor.

Yeni program başlığıyla gerçekleştirilecek ziyaretlerde, yerel sorunların yanı sıra Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi gündeminin de ele alınması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, "Milli Bilinç Güçlü Türkiye Kapsamında Halk Buluşmaları" programı çerçevesinde yarın İzmir'i ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu'nun Suat Taşer Gösteri Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak İzmir programı kapsamında yurttaşlarla bir araya gelmesi planlanıyor. İzmir ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu'nun farklı illerde de benzer halk buluşmaları gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA