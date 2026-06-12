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Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: Akın Gürlek ile Tanışmadım, Bir Araya Gelmedim, Kendisi ile Hiç Bir İletişimim Olmadı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğü iddiasını yalanlayarak, 'Ahlaksızca bir iftira' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Adalet Bakanı Gürlek ile görüştüğü iddiasını yalanlayarak, "Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğüm özelinde ortaya atılan iddia, ahlaksızca ileri sürülen bir iftira kapsamında kalmaktadır! Hiç bir zaman Akın Gürlek ile tanışmadım, bir araya gelmedim, kendisi ile hiç bir iletişimim olmadı" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in defalarca görüştüğüne ve bu süreci birlikte planlandığına yönelik iddiaların kendisine iletildiğini belirterek "Bu kısmını doğrulatamam ancak hani gazetecilerin sorması lazım mesela, Akın Gürlek'le oturup kaç kez görüştünüz diye" açıklamasını yaptı.

Özel'in bu açıklamasına yanıt veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Gürlek ile görüştüğünü yalanladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğüm özelinde ortaya atılan iddia, ahlaksızca ileri sürülen bir iftira kapsamında kalmaktadır! Hiç bir zaman Akın Gürlek ile tanışmadım, bir araya gelmedim, kendisi ile hiç bir iletişimim olmadı!"

Hodri meydan diyorum! İddianızı ispatlayın, derhal gereğini yapayım! Aksi halde müfteri konumunda olacaksınız! Yalan ve iftira kişiliğin bir parçası olmamalı…."

Kaynak: ANKA
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