Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: "erdoğan'ın Şikayeti Üzerine Açılan Hakaret Davasının Duruşmasına Kılıçdaroğlu Katılma Kararı Almıştır"

(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşmasına katılacağını açıkladı. Çelik, "Savunma yapmaktan çok hesap sorulacağı, tüm yolsuzluk gerçekliğinin ispatlanacağı bilgisiyle... Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu için hapis ve siyasi yasak talep edilen davanın duruşmasının 22 Kasım Cuma günü Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacağını bildirdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yolsuzluk gerçekliklerinin ifade edilmesinden rahatsızlık duyan Erdoğan'ın şikayeti üzerine savcılıklar, harekete geçmiş ve aldıkları talimat gereğince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemli davalar açmışlardı. 22 Kasım saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu katılma kararı almıştır. Savunma yapmaktan çok hesap sorulacağı, tüm yolsuzluk gerçekliğinin ispatlanacağı bilgisiyle... Hodri Meydan."

Söz konusu davanın 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı öğrenildi.