Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Saadet Partisi binasında açıklanması tartışma çıkardı! Konuk canlı yayını terk etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olması gündem yarattı. Konunun ele alındığı canlı yayında ise Gazeteci Sevilay Yılman ile Gazeteci Hasan Öztürk arasında tartışma yaşandı. CHP ile Saadet Partisi'nin geçmişine ve adaylığın SP Genel Merkezi'nde açıklamasına değinen iki gazeteci bir türlü sakinleşmedi. Öztürk o anlarda mikrofonunu çıkarıp canlı yayını terk etti.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler öncesinde siyaset gündemi bir kez daha hareketlendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak duyuruldu. Bu gelişme sonrasında ülke gündemi de yaşanan süreci konuşmaya başladı.

İKİ PARTİNİN GEÇMİŞİNİ HATIRLATTI

Yoğun gündem, HaberTürk ekranlarında Kübra Par'ın programında da ele alındı. Gazeteci ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk bir ara Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanmasına değindi. Öztürk, iki partinin geçmişteki ilişkilerini hatırlattı.

"NEDEN YADIRGIYORSUNUZ?"

Bu duruma gazeteci Sevilay Yılman tepki gösterdi ve bu davranışı kin tutmak olarak nitelendirdi. Yılman, "Bu kin ya kin bu. Neden hatırlatıyorsunuz? Bu kinden vazgeçin. Neden Saadet Partisi'nin önünde cumhurbaşkanı adayının açıklanmasını yadırgıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"KİNLE NE ALAKASI VAR?"

Öztürk ise kin tutmadığını belirterek "Ben şunu söylüyorum; CHP zihniyeti diyen, CHP'yi sürekli rakip olarak gören Erbakan'ın partisi olarak devam eden Saadet Partisi'nin önünde, bugün CHP'nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Bunun kin tutmakla ne alakası var?" dedi.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Yılman'ın konuşmasına devam etmesi üzerine Öztürk, "Kindar dediniz, alevilik meselesini hatırlattınız. Sizinle bu ortamda oturmam ben. Siz işi başka bir noktaya getirdiniz." diyerek stüdyoyu terk etti.