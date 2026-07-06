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Kılıçdaroğlu'ndan Zihni Göktay İçin Taziye Mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatrocu Zihni Göktay'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatrocu Zihni Göktay'ın vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Sanata adanmış ömrü, sahneye kattığı eşsiz emek ve geride bıraktığı unutulmaz eserlerle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatrocu Zihni Göktay'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun ve sanat dünyamızın değerli isimlerinden Zihni Göktay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanata adanmış ömrü, sahneye kattığı eşsiz emek ve geride bıraktığı unutulmaz eserlerle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
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