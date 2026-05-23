Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Sönmez: "Kılıçdaroğlu İl ve İlçe Örgütlerimize Dair Herhangi Bir Görevden Alma veya Görevlendirme Yapmamıştır"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, genel başkanın CHP il ve ilçe örgütlerine dair herhangi bir görevden alma veya görevlendirme yapmadığını belirterek, dezenformasyon iddialarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerimize dair herhangi bir görevden alma veya görevlendirme yapmamıştır" ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerimize dair herhangi bir görevden alma veya görevlendirme yapmamıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız ve dezenformasyon amaçlı iddialara itibar etmeyiniz" dedi.