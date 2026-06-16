Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem Ayı Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muharrem ayına ilişkin paylaştığı mesajda, "Tutulan matem oruçlarının Hak katında kabul olmasını diliyor, canlarımızın muharrem ayını saygı ve hüzünle selamlıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muharrem ayına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kerbela'da zulme karşı hakikatin yanında duran Hz. Hüseyin'i ve yol arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyor; bu yas günlerinde tutulan oruçların, dağıtılan lokmaların, edilen duaların ve paylaşılan acıların kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve toplumsal barışımızı güçlendirmesini diliyorum."

Tutulan matem oruçlarının Hak katında kabul olmasını diliyor, canlarımızın Muharrem ayını saygı ve hüzünle selamlıyorum."

Kaynak: ANKA