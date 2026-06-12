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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Lgs'ye Girecek Öğrencilere Mesaj: Hayat, Tek Bir Sınavdan İbaret Koca Bir Düzlük Değildir

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGS'ye girecek öğrencilere yönelik yayımladığı mesajda, öğrencilerin puanlardan daha değerli olduğunu vurgulayarak başarılar diledi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGS'ye girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda, "Anne, babalarınız ve bizler için sizler; alacağınız puanlardan çok daha değerlisiniz. Unutmayın ki hayat, tek bir sınavdan ibaret koca bir düzlük değildir. Önünüzde binbir farklı yolun açılacağı uzun ve güzel bir hayat var. Hepinize yarın gireceğiniz sınavda başarılar dilerim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin güvencesi, sevgili evlatlar;"

Yarın, büyük bir emek, sabır ve fedakarlıkla uzun bir süre içerisinde hazırlandığınız liselere giriş sınavına gireceksiniz. Aylardır verdiğiniz mücadele, döktüğünüz alın teri ve gösterdiğiniz gayret için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi, bu emeğin karşılığını alma ve kendinize inanma zamanı.

Sınav salonuna girerken bilmenizi isteriz ki; anne, babalarınız ve bizler için sizler; alacağınız puanlardan çok daha değerlisiniz. Unutmayın ki hayat, tek bir sınavdan ibaret koca bir düzlük değildir. Önünüzde binbir farklı yolun açılacağı uzun ve güzel bir hayat var. Hepinize yarın gireceğiniz sınavda başarılar dilerim."

Kaynak: ANKA
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