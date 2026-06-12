CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin güvencesi sevgili evlatlar, yarın büyük bir emek, sabır ve fedakarlıkla uzun bir süre içerisinde hazırlandığınız liselere giriş sınavına gireceksiniz. Aylardır verdiğiniz mücadele, döktüğünüz alın teri ve gösterdiğiniz gayret için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi, bu emeğin karşılığını alma ve kendinize inanma zamanı. Sınav salonuna girerken bilmenizi isteriz ki anne, babalarınız ve bizler için sizler alacağınız puanlardan çok daha değerlisiniz. Unutmayın ki hayat, tek bir sınavdan ibaret koca bir düzlük değildir. Önünüzde binbir farklı yolun açılacağı uzun ve güzel bir hayat var. Hepinize yarın gireceğiniz sınavda başarılar dilerim."