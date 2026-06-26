CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve sevenlerine sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türk sineması yeri doldurulamayacak çok kıymetli bir çınarını yitirdi. Ömrünü sanatına adayan, duruşu ve eserleriyle milyonların hafızasında iz bırakan Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve tüm sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.