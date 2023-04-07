Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki Açıklaması
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel