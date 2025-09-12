Kılıçdaroğlu'ndan Gazeteci Saygı Öztürk'e Tepki

(ANKARA) -CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu,"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür" ifadesini kullandı.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile gazeteci saygı Öztürk'ün kendisi hakkındaki haberine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür. Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."