Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak bir vaat daha: 3 ay içinde Avrupa'ya vizesiz seyahat edilecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir vaatte bulundu. Cumhurbaşkanlığını kazanıp en geç bir yıl içinde ülkeyi rahat bir nefes alınacak hale getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "3 ay içinde vize sorununu gidereceğiz. Her vatandaş Avrupa Birliği'ne vizesiz girebilecek" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Programda çok konuşulacak bir vaatte bulunan Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz girileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Biz iktidara geleceğiz, Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, bu ülkeyi en geç 1 yıl içinde rahat nefes alacağı ülke haline getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek. Hasar tespitlerini yaptık. Cumhur İttifakı zaten yaptığını yaptı, batırdı. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Çiftçi, üreticinin kazanacağı, istihdamın büyüyeceği, fabrikaların çalışacağı bir Türkiye hayal ediyoruz.

"VİZEYİ KALDIRACAĞIZ"

Vizeyi kaldıracağız. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Siz düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirirseniz sizin ülkenizde demokrasi yoktur. Biz diyeceğiz ki, 'Bizim ülkemizde her türlü düşünce özgürce paylaşabilir, medya özgürce yayın yapabilir'. Ben gençlere 'Cumhurbaşkanı olunca en rahat beni eleştireceksiniz' diyorum.

"BÜTÜN DEMOKRATİK KURALLARI ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ"

Benim hatam varsa doğal olarak eleştiri olacaktır. Ben de aynı hatayı tekrar etmemeye özen göstereceğim. Erdoğan eleştiriye tahammül edemiyor, sabah insanlar gözaltına alınıyorsa bu düzen yıkım getirir. AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Neden insanlar yanyana gelince özgürce konuşamıyorlar? Bu Türkiye açısından utançtır. İnsanlar düşüncelerini söylerler. Emin olun, telefonla konuşurken 'Acaba biri bizi dinliyor mu?'. Ben söylüyorum, dinliyorlar. Demokrasi temel kavramdır ve 6 lideri bir araya getiren de demokrasi özlemidir."