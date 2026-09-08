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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her sabah güne, yakamdaki Altı Ok'un ağırlığıyla başlıyorum. O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok. Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz. Emanetçileri olur. Yaşa, var ol Fırka!"

Kaynak: ANKA
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