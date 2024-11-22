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Kılıçdaroğlu'na Destek İçin Adliye Önünde Toplanıldı

Kılıçdaroğlu'na Destek İçin Adliye Önünde Toplanıldı
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CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi yasak davası öncesinde destek amaçlı toplanan kalabalık, 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganları attı. Ankara Adliyesi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

(ANKARA) - CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava nedeniyle savunma yapmasına saatler kala Ankara Adliyesinde kolluk kuvvetleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye gelenler "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunma yapmaya gelmesine saatler kala destek amacıyla Ankara Adliyesi önünde toplanan vatandaşlar, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Hak,hukuk, adalet" sloganları attı.

Bu arada, güvenlik kuvvetleri sabahın erken saatlerinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşma sonrasında açıklama yapacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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