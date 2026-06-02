Maldivler, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini kısıtlayan ülkeler arasına katılıyor

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini sınırlandırmayı hedefleyen düzenlemeyi bir yıl içinde uygulamaya koyacaklarını açıkladı. Gerekçe olarak çocukların maruz kaldığı istismar, zorbalık ve uygunsuz içerikler gösterildi.

Maldivler Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Muizzu, düzenlediği basın toplantısında, çocukların güvenliğini sağlamak için atılacak adımlara ilişkin konuştu. Ülkede 16 yaş altındaki çocukların belirli sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı planladıklarını söyleyen Muizzu, düzenlemenin en geç bir yıl içinde tamamen uygulamaya konacağını belirtti.

Muizzu, hükümetin bu kararına, ülkedeki çocukların sosyal medyada maruz kaldığı istismar, zorbalık ve uygun olmayan içerikleri gerekçe gösterdi.

"SOSYAL MEDYA KISITLAMASI ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AÇISINDAN ELZEM"

Sosyal medya kısıtlamasının çocukların güvenliğini sağlamak açısından elzem olduğuna dikkati çeken Muizzu, bu durumun, ülkedeki dijitalleşme çabalarından geri adım attıkları anlamına gelmediğini ifade etti.

Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini engelleyen yasal düzenlemeyi dünyada ilk hayata geçiren ülke olurken Endonezya da martta benzer adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti.

Malezya'da, 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engellemeyi amaçlayan düzenleme de dün yürürlüğe girmişti.

Polonya, Danimarka, Fransa, İspanya, Yunanistan ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri de benzer adımları atmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
