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Kemal Kılıçdaroğlu: Madımak, Bu Ülkenin Vicdanında Açılan Derin Bir Yaranın Adıdır

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Madımak Katliamı'nın 33. yılında yayımladığı mesajda, olayın sadece Sivas'ta kaybedilen canlar değil, ülkenin vicdanında açılan derin bir yara olduğunu belirtti.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Madımak, yalnızca Sivas'ta yitirdiğimiz canların değil; bu ülkenin vicdanında açılan derin bir yaranın adıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Madımak Katliamı'nın 33. yılında sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Madımak, yalnızca Sivas'ta yitirdiğimiz canların değil; bu ülkenin vicdanında açılan derin bir yaranın adıdır."

2 Temmuz 1993'te aramızdan koparılan aydınlarımızı, sanatçılarımızı ve yurttaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Bu acı bize; eşit yurttaşlığın, laikliğin, birlikte yaşama iradesinin ve toplumsal barışın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Onların anısı, daha demokratik ve daha adil bir Türkiye mücadelesinde yaşamaya devam edecek."

Kaynak: ANKA
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