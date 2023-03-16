Kılıçdaroğlu'ndan KKTC dönüşü zehir zemberek sözler: Çocukların katilleri belli, Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım

6 Şubat depreminde Adıyaman'da kaldıkları otelin enkazında hayatını kaybeden KKTC'li genç sporcuların ailelerini ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber, 6 Şubat depreminde Adıyaman'da yıkılan İsias Hotel'de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının, KKTC'deki ailelerine bugün yaptığı ziyaretin ardından bu gece Ankara'ya döndü.

"OTELİN YAPIMINDA DERE KUMU VE ÇAKIL KULLANILMIŞTIR"

Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydim. Eşim Selvi Hanım ve arkadaşlarımla birlikte Adıyaman'da 65 kişiye mezar olan İsias Oteli'nin yapımında dere kumu ve çakıl kullanılmıştır. Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocukları o otelin altında kaldı, şampiyon Melekler Takımı o molozların altında hayatlarını kaybettiler, öldüler.

"ORADA BİR CİNAYET İŞLENDİ"

Açıkça söylüyorum, orada bir cinayet işlendi. Bunun başka bir adı yok. Bakın aynı binanın altında 31 tur operatörü de bulunuyordu. Onlar da hayatını kaybetti. Onlarla da ayrıca görüşeceğim. Bugün Kıbrıs'ta 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, amcalar, halalar, dayılar, yüzlerce kişiyle konuştum. Büyük bir acı, korkunç bir acı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çocukların odalarında mum yanıyor, herkes feryat içinde. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar. Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler.

"BU MİLLETİN DİLİ, DİNİ, IRKI HER ŞEYİ ÇOCUKTUR"

Bizde babası ölene yetim deriz, annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatlarını kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz? Bunun ne kadar derin bir acı olduğunu biliyoruz. Bunun adı o nedenle yoktur. Ben ve Selvi hanım bu acıyı çok iyi biliyoruz. O insanların o deprem bölgesinde neler yaşadığını bilerek oraya gittim. Unutmamak lazım ki bu milletin dili, dini, ırkı, her şeyi çocuktur. Çocuk ölünce bir aile ruhen ölür.

"HİÇ KİMSENİN AHI YERDE KALMAYACAK"

Çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak.

"O ÇOCUKLARIN İSİMLERİ SONSUZA KADAR YAŞAYACAK"

Ailelere şunu da söyledim, acılarınıza merhem olmaz ama tüm aileleri bir araya getirerek, bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adı ile yüzlerce burs vereceğiz. O çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak. Onlar asla ölmeyecek.

"RANT HIRSI 50 BİN İNSANIN CANI ALDI"

Sevgili halkım, gelelim Türkiye'ye. Bu liyakatsizlik, bu beceriksizlik, bu korkunç rant hırsı 50 bin insanın canını aldı. 100 yılın felaketi dediler, dün de 100 yılın seli demeye başladılar. Kıbrıslı aileler bir forma da verdiler, (formayı göstererek) şöyle bir forma. Bu formayı yatağımın yanına koyacağım. O melekleri unutmamak için. Şampiyon melekleri unutmayacağım. Sinan Ateş'i unutmayacağım, Emine Şenyaşar'ı unutmayacağım. Sevgili halkım sen de unutma."