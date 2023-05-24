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Kılıçdaroğlu, Katıldığı Babala Tv Yayınını Paylaştı: 'İlk Defa Manipülasyonlar, Montajlar, Yalanlar, İftiralar, Olmadan, Yüz Yüze Konuşabildik,...

Kılıçdaroğlu, Katıldığı Babala Tv Yayınını Paylaştı: "İlk Defa Manipülasyonlar, Montajlar, Yalanlar, İftiralar, Olmadan, Yüz Yüze Konuşabildik,...

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; Babala TV'de konuğu olduğu Mevzular Açık Mikrofon programının videosunu; “İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik…” açıklaması ile yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; Babala TV'de konuğu olduğu Mevzular Açık Mikrofon programının videosunu; "İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik…" açıklaması ile yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü çekimi yapılan, Oğuzhan Uğur'un sunucusu olduğu Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programının kaydını Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, "İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Twitter Güncel Haberler

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