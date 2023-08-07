Kılıçdaroğlu, Kalp Krizi Geçiren Parti Üyesinin Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Bülent Kuşoğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti.