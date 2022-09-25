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Kılıçdaroğlu, "Gaziemir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni"ne katıldı

Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu, 'Gaziemir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni'ne katıldı

Gaziemir 1. Etap Temel Atma Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Açılış yapılması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Gaziemir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Gaziemir 1. Etap Temel Atma Töreni

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Açılış yapılması

İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Gaziemir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Turhan Altay - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Gaziemir Güncel Haberler

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