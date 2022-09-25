Kılıçdaroğlu, "Gaziemir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni"ne katıldı Güncel Haberler Gaziemir 1. Etap Temel Atma Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Açılış yapılması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Gaziemir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni"nde konuştu. Gaziemir 1. Etap Temel Atma Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Açılış yapılması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Gaziemir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni"nde konuştu. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Turhan Altay Kemal Kılıçdaroğlu Gaziemir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kılıçdaroğlu, 'Gaziemir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni'ne katıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.