Kılıçdaroğlu, "Gaziemir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni"ne katıldı
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Gaziemir 1. Etap Temel Atma Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Açılış yapılması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Gaziemir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni"nde konuştu.
Gaziemir 1. Etap Temel Atma Töreni
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Açılış yapılması
İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Gaziemir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Temel Atma Töreni"nde konuştu.
Kaynak: AA / Ahmet Turhan Altay - Güncel