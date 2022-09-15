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Kılıçdaroğlu: Cinayetin Zaman Aşımı Olmaz. Helalleşmenin Bir Şartı da Açık Yaraları Kapamaktır.

Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu: Cinayetin Zaman Aşımı Olmaz. Helalleşmenin Bir Şartı da Açık Yaraları Kapamaktır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “30 yıl önce katledilen Musa Anter’in oğlu Dicle Anter ile bir araya geldik. Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "30 yıl önce katledilen Musa Anter'in oğlu Dicle Anter ile bir araya geldik. Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öldürülen gazeteci-yazar Musa Anter'in oğlu Dicle Anter ile bugün parti genel merkezindeki makamında görüştü. Oğul Anter'le görüşme fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

"30 yıl önce katledilen Musa Anter'in oğlu Dicle Anter ile bir araya geldik. Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız.

İktidarlar değişir. Eğer iktidar değiştiğinde hayat tarzınızla, görüşlerinizle ilgili kaygı duymuyorsanız; o zaman bu ülke demokratik oldu deriz. İşte o zaman tam bir Cumhuriyet oluruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Musa Anter Dicle Güncel Haberler

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