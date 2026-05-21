CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Arayacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak parti içi krizin çözümü için görüşeceğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak görüşeceğini bildirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde açıklamalarda bulundu.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız, bu partinin 13 yıl Genel Başkanlığını yaptı, partiyi toparladı. Hem partimize hem de Türkiye'de toplumsal barışa katkı vermişti. Aynı kapsamda Sayın Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaosun engellenmesi kapsamında atmış olduğu tweet'teki değerlendirmeler özelinde birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sorundan birlikte el ele, müzakere ederek gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir. Dolayısıyla bu bilginin, Sayın Özgür Özel'in birazdan Sayın Genel Başkanımız tarafından aranacağı bilgisini size sunmak istedim. Zaman zaman Sayın Genel Başkanımızın sunmak istediği değerlendirmeleri sizlere sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

