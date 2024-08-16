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Kılıçdaroğlu: Bugün Türkiye'de en dokunulamaz yere dokundular

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan kavgaya tepki göstererek, milletin oylarıyla seçilmiş vekile yapılan saldırıyı kınadı.

(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan kavgaya ilişkin olarak, "Bugün Türkiye'de en dokunulamaz yere dokundular. Milletin oylarıyla seçilmiş vekile konuşması sırasında, dokunulamayacak en kutsal alanda Kalleşçe arkadan saldırdılar" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararının görüşülmesi için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavgaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Verin 400 vekili bu iş sulh içinde çözülsün" cümlesini ve sonrasında patlayan bombaları, ölen insanlarımızı hatırlayın ve asla unutmayın..! Her şey bu cümlede saklı. Bugün Türkiye'de en dokunulamaz yere dokundular. Milletin oylarıyla seçilmiş vekile konuşması sırasında, dokunulamayacak en kutsal alanda Kalleşçe arkadan saldırdılar. Millet iradesinin tecelligahına, Milletvekilinin kanı bulaştı. Milletin kanına ve canına saldırmaktır bu. Dayanışmayı ve mücadele ruhunu diri tutmak zorundayız"

Kaynak: ANKA / Güncel

Meclis Genel Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Politika Güncel Haberler

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