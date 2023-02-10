Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu: Başkanlarımla Birlikte Tekrar Bölgeye Gidiyoruz

Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu: Başkanlarımla Birlikte Tekrar Bölgeye Gidiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından, afet bölgelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, depremlerin hemen ardından Adana, İskenderun, Antakya, Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a gitmişti.

Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından "Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz" mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu yarın Malatya'ya gidecek. CHP Lideri, Malatya'nın ardından Şanlıurfa ve Diyarbakır afet bölgelerini ziyaret edecek.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title