Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (8) - Haberler

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Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (8)

Demirören Haber Ajansı - Caner Ünver - Güncel
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Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (8)

CHP MAMAK GENÇLİK KOLLARI'NDA BAŞKAN YARDIMCISIYDICansız bedenine ulaşılan İlkay Yiğit'in, CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

CHP MAMAK GENÇLİK KOLLARI'NDA BAŞKAN YARDIMCISIYDI

Cansız bedenine ulaşılan İlkay Yiğit'in, CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Ankara'da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından, "Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

AFAD: KAYIP KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Öte yandan AFAD'dan yapılan son açıklamada, saat 21.30 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 3 bin 36 ihbar ulaştığı belirtilerek, "İncesu ve Karapürçek'te su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuk kurtarılmıştır. Sel sularına kapılan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Güncel

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