KİK ve İngiltere'den Gazze için Ortak Destek Farkındalığı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve İngiltere, Gazze Şeridi'nde savaşı bitirecek ve Filistin meselesine kalıcı adil bir çözüm getirecek çabalara desteklerini teyit etti.

KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ve üye ülkelerin dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulundukları New York'ta İngiliz mevkidaşları Yvette Cooper ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, New York'taki buluşmada bölgesel çekişmelerin çözümü için ortak çalışma ve barışa desteklerini ifade ettikleri belirtildi.

KİK üyesi Bahreyn'in BM Güvenlik Konseyi'nde 2026-2027 yılları arasında görev yapmasının memnuniyetle karşılandığı açıklamada, KİK ve İngiltere'nin istikrarsızlığın sürdüğü bölgelerde barışın sağlanması için birlikte çalışmaya devam etme kararı aldıkları kaydedildi.

İsrail'in 9 Eylül'de KİK üyesi Katar'a gerçekleştirdiği saldırının kınandığı açıklamada, söz konusu saldırıyla Katar egemenliğinin açıkça ihlal edildiği hatırlatıldı.

Katar'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerinin vurgulandığı açıklamada, Katar'a yönelik saldırının Gazze'de ateşkes müzakerelerini baltaladığına dikkat çekildi.

Katar'ın Hamas ile İsrail arasında üstlendiği arabuluculuk rolüne desteklerinin yinelendiği açıklamada, İsrail'in insani yardımların girişine izin vermeyerek Gazze'de insani krizin derinleştirilmesi kınandı.

KİK ve İngiltere ortak açıklamasında, Gazze'de savaşı bitirecek ve Filistin meselesinde kalıcı adil çözümü getirecek her türlü çabayı destekledikleri ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 823 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 944 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 531'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 531 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurmuştu.